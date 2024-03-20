Подведены итоги визита делегации Узбекистана в Ханой

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. 19 марта делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым завершила двухдневный визит в Социалистическую Республику Вьетнам.

В рамках пребывания в Ханое делегация была принята премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чином, министром иностранных дел Буй Тхань Шоном, президентом Союза дружественных организаций Вьетнама Фан Ан Соном, президентом Торгово-промышленной палаты Фам Там Конгом, председателем группы нефтегазовых компаний Вьетанама ("Petrovietnam") Ле Мань Хунгом, провела встречи с руководством компаний «Mareven Food Holdings Ltd.», «Uniben», «VietJetAir», "SOVICO group", «Vinacomin».

А 19 марта в столице Вьетнама был проведен узбекско-вьетнамский бизнес-форум с участием представителей официальных и деловых кругов обеих стран.

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