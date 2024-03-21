



Погода в Узбекистане на 22 марта



ТАШКЕНТ, 21 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 22 марта, погода по прогнозам синоптиков: 21-27 марта по горным районам республики лавиноопасно. 21-22 марта по предгорным и горным районам Узбекистана возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 12-14° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5°тепла, днем 10-15° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17°тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°тепла, днем 17-22° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15°тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки. Лавиноопасно. По предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи