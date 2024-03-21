Погода в Узбекистане на 22 марта

Погода в Узбекистане на 22 марта21.03.2024 11:33
ТАШКЕНТ, 21 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 22 марта, погода по прогнозам синоптиков:
21-27 марта по горным районам республики лавиноопасно.
21-22 марта по предгорным и горным районам Узбекистана возможны селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 12-14° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5°тепла, днем 10-15° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17°тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°тепла, днем 17-22° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15°тепла.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, местами осадки. Лавиноопасно. По предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.
УЗИНФОРМ