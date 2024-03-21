Глава государства поздравил узбекистанцев с Наврузом

ТАШКЕНТ, 21 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю Международного дня весны - Навруза.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые зарубежные гости!

Мне доставляет большое удовольствие искренне поздравить вас, весь многонациональный народ Узбекистана с долгожданным праздником Навруз.

Сегодня со сменой времен года повсюду происходят чудесные преображения. Наступает новый день, новая пора, ощущается дыхание новой жизни. Пробуждается природа, сердце наполняется радостью.

Мы намечали провести сегодняшнее торжество вместе с нашим народом в столичном парке «Янги Узбекистон». Однако, как видите, в последние дни установилась ненастная погода. Сегодня с дождями земля напоится живительной влагой, а значит, в дома придут изобилие и достаток. И мы все принимаем это с благодарностью.

Приветствуя вас в этом великолепном дворце, выражаю всем вам самые теплые и искренние пожелания.

Добро пожаловать на нашу землю, несравненный Навруз!

Пусть с тобой мир светом озарится!

С восточным новым годом вас!

Дорогие друзья!

В эти светлые дни родная земля, наш любимый Узбекистан словно превращаются в огромную и величественную праздничную площадь. В Ферганской долине, горах Сурхана и Кашкадарьи, на земле Хорезма и Каракалпакстана, в прекрасных садах Самарканда, Бухары, Навои, на бескрайних просторах Джизака и Сырдарьи, зеленых предгорьях Ташкентского оазиса, грандиозных площадях любимой столицы наш народ проводит сайили, представления, с большой радостью отмечает Навруз.

Сегодня во всех наших начинаниях можно наглядно увидеть, как глубоко переплетена философия Навруза с нашими чаяниями и практическими делами. Благородным трудом нашего народа, сплотившегося вокруг идеи «За новую жизнь, за Новый Узбекистан!», возводятся современные предприятия, комфортные дома, социальные и культурные объекты, дороги и мосты, скверы и сады. Страна с каждым днем преображается и становится краше.

Все более утверждается уважение чести и достоинства человека как высшей ценности, обеспечение его жизненных интересов, социальной защиты, поддержка нуждающихся слоев населения, забота о каждом соотечественнике, независимо от нации, языка и вероисповедания, становятся основой нашей деятельности.

Благодаря царящей в стране атмосфере дружбы, согласия и добрососедства, миролюбивой внешней политике возрастает авторитет Узбекистана на международной арене.

В дальнейшем мы еще более расширим эту работу, созвучную таким ценностям Навруза, как гуманизм, мир и доброта.

Уважаемые соотечественники!

Навруз призывает нас беречь окружающий мир, прежде всего землю, воду, флору и фауну, чистый воздух, относиться к родной природе с сыновней любовью.

В нашей стране осуществляется колоссальная работа, отвечающая этому благородному призыву. В честь Навруза проводятся хашары. В рамках общенационального проекта «Яшил макон» высаживаются миллионы фруктовых и декоративных деревьев, создаются новые сады.

В наших старинных песнях Навруз воспевается как праздник изобилия и достатка, будущего богатого урожая.

Сегодня наши умелые дехкане и фермеры, садоводы и животноводы открывают новый трудовой сезон.

Мы желаем им счастья и успехов.

Пусть наши реки будут полноводными, а урожаи – богатыми!

Дорогие друзья!

Молодость – это весна в жизни человека, это его Навруз. Молодость – бесценная пора, когда человек устремлен к достижению высоких идеалов и рубежей.

Подтверждением тому являются блестящие успехи в разных сферах тысяч наших юношей и девушек – поколения Нового Узбекистана. Чтобы еще больше воодушевить их на благие дела, придать им силу и энергию, мы объявили нынешний год в стране Годом поддержки молодежи и бизнеса.

И молодости, и предпринимательству присущи постоянный поиск, инициативность, стремление к обновлению и самовыражению.

Говоря об этом, хочу сказать, что предпринимательство, предприимчивость испокон веков текут в крови нашего народа, живут в его душе и сознании. Еще издревле наш народ славился во всем мире талантливыми мастерами и ремесленниками, умелыми земледельцами, торговцами, объездившими весь свет со своими караванами, уникальными изделиями и дарами природы.

Сегодня эти традиции в Узбекистане достойно продолжает новая плеяда предпринимателей, которая уверенно выходит на арену. Самое важное, бизнес становится решающей силой не только в экономике, но и социальной жизни.

Мы будем создавать еще более широкие возможности для развития деловой среды. Так, на достижение целей, определенных в Государственной программе этого года, направлено 36,5 триллиона сумов и 460 миллионов долларов.

В рамках программ семейного предпринимательства и самозанятости через Банк развития бизнеса будет оказана необходимая финансовая и материальная помощь более 50 тысячам соотечественников. В частности, им будут выделяться беззалоговые льготные кредиты на 100 миллионов сумов. Кроме того, представителям среднего бизнеса будут предоставляться льготные кредиты до 1,5 миллиарда сумов сроком на 7 лет. В целом, в рамках всех предпринимательских программ в этом году поддержку получат около 2 миллионов граждан.

Словом, мы сделаем еще один новый практический шаг к тому, чтобы Новый Узбекистан стал одним из самых благоприятных и привлекательных государств для предпринимательства и бизнеса.

Сегодня всех нас радует, что юноши и девушки страны активно участвуют, побеждают и завоевывают призы международных предметных олимпиад, престижных конкурсов, фестивалей культуры и искусства, IT и спорта.

Вот лишь один пример: наши молодые спортсмены в прошлом году на Азиатских играх завоевали 22 золотые, 18 серебряных, 31 бронзовую медали и обновили рекорд Узбекистана в этих соревнованиях.

Как вы знаете, недавно известный гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов вошел в четверку сильнейших шахматистов мира, досрочно победив на Пражском международном турнире.

В этот благословенный праздник давайте же от всей души пожелаем Нодирбеку в скором времени принести нашей Родине мировую шахматную корону. Ты, несомненно, сможешь этого добиться, дорогой наш Нодирбек! Народ ждет от тебя такой победы.

Особенно радует, что в достижении высоких результатов не отстают и наши девушки. Так, талантливая Зайнаб Дайибекова на прошедших в Перу играх мирового кубка по фехтованию впервые в истории спорта Узбекистана была удостоена бронзовой медали.

Еще одна одаренная спортсменка Шахина Йигиталиева завоевала золотую медаль в метании копья на Параазиатских играх и обновила их рекорд.

Дорогие наши дети, молодые спортсмены, впереди вас ждет чрезвычайно важное и серьезное испытание – Парижские Олимпийские и Паралимпийские игры. Уверен, что на соревнованиях сильнейших спортсменов мира вы высоко поднимете флаг Узбекистана и принесете своей стране много побед, медалей и призов.

Желаем всем вам успехов!

Уважаемые участники торжества!

Неиссякаемый дух Навруза особенно ярко проявляется в буднях наших махаллей.

Все вы являетесь свидетелями больших перемен и преобразований в этой сфере, которые произошли за последние два-три месяца. Созданы советы по поддержке махаллей, Ассоциация махаллей Узбекистана и ее территориальные подразделения. Эффективно действует система «махаллинской семерки», охватившая все направления.

Несомненно, в организации этой системы есть глубокий смысл, на ее основе реализуются программы, направленные на развитие предпринимательства, повышения занятости населения, сокращения бедности.

В целях усиления этой работы в настоящее время в Сайхунабадском районе Сырдарьинской области в качестве примера внедряется новый опыт.

Наша основная цель – эффективное использование приусадебных земель, обеспечение их владельцев необходимыми средствами и ресурсами, содействие в поиске рынка сбыта продукции, налаживание мини-производств в домохозяйствах и махаллях, расширение спектра услуг и сервиса.

В настоящее время в масштабах страны в распоряжении пяти с половиной миллионов домохозяйств имеется 510 тысяч гектаров, обратите внимание – 510 тысяч гектаров приусадебных земель. Это огромное богатство и колоссальные возможности, еще не задействованные в полной мере.

Все мы знаем, что в условиях Узбекистана человек, эффективно использующий такие возможности и работающий добросовестно, живет в достатке и благополучии.

За последние два года мы добились сокращения уровня бедности в Узбекистане с 17 до 11 процентов. Конечно, такие результаты даются нелегко. Важное значение имело то, что за этот период почти 900 тысяч жителей получили около 20 триллионов сумов льготных кредитов, свыше 200 тысяч граждан – 1,5 триллиона сумов субсидий, около 700 тысячам семей было выделено 200 тысяч гектаров земли для возделывания.

Самое главное, предпринимательство и, в частности, труд на своей земле, воспитывает человека физически и духовно, особенно молодежь, учит жить, полагаясь на собственные силы, возможности и потенциал.

Хочу подчеркнуть: наше государство всегда будет поддерживать таких активных людей.

Например, будут выделяться гранты от 300 миллионов до 1 миллиарда сумов предпринимателям, которые закупают, перерабатывают и экспортируют продукцию, выращенную в домохозяйствах. Кроме того, будут созданы дополнительные возможности для выращивания на пустующих площадях деревьев, используемых в промышленности, для развития животноводства, рыбоводства, птицеводства, пчеловодства.

В целях реализации этих мер все руководители и работники экономического комплекса страны должны дойти до уровня махалли и взять на себя ответственность за организацию этой работы.

Убежден, что опыт, начатый в Сайхунабаде с добрыми помыслами в священные дни Рамазана, в дальнейшем широко распространится по всей стране.

Это, безусловно, непростая задача. Но как бы ни было трудно, все мы вместе, с нашим умелым и самоотверженным народом, энергичной молодежью, способной на большие дела, обязательно ее выполним.

Конечно, ведущую роль здесь играет махалля как уникальный институт гражданского общества. Поэтому поддержка махалли, ее дальнейшее развитие будут постоянно находиться в центре внимания. Ведь махалля – это оплот дружбы и добра. Махалля – зеркало души нашего народа-созидателя.

Пользуясь случаем, искренне поздравляю всех наших соотечественников, преданных своему делу и самоотверженных активистов махаллей с отмечаемым в нашей стране 22 марта Днем работников системы махалли, желаю им новых успехов.

Дорогие друзья!

В настоящее время, когда обстановка в мире все более обостряется, Навруз служит такой благородной цели, как укрепление мира и сотрудничества между народами и нациями на планете.

Я очень рад видеть сегодня на нашем торжестве представителей дипломатического корпуса, осуществляющего деятельность в Узбекистане. Пользуясь возможностью, искренне приветствую уважаемых послов зарубежных государств, представителей международных организаций и поздравляю с Международным днем Навруза их страны и народы.

Нынешний Навруз проходит в благословенные дни месяца Рамазан, что придает празднику особый дух, приумножает его значение.

В такой прекрасный день мы еще раз поздравляем мусульман страны, всю исламскую умму и просим у Всевышнего исполнения их сокровенных и благих пожеланий.

Дорогие соотечественники!

В эти чудесные мгновения весны, следуя заветам великих предков, преисполненные чистыми помыслами и надеждами мы говорим: пусть каждый наш день будет прекрасным, как Навруз, благословенным и мудрым будет, как Навруз!

Желаю всем вам здоровья, успехов, счастья и благополучия вашим семьям.

Пусть будет мирным небо над нашей страной!

С праздником Навруз!".

УЗИНФОРМ