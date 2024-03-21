



Глава МИД Узбекистана посетил Сеул



НОВОСТИ В МИРЕ, 21 марта. /УЗИНФОРМ/. 20 марта руководитель ведомства иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов отбыл с визитом в Республику Корея. В рамках пребывания в Сеуле глава МИД Узбекистана провел встречи с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёлем, бывшим главой МИД РК Пак Чином. Повестка дня проведенных переговоров включала вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, реализации достигнутых ранее договоренностей. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи