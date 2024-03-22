Подведены итоги визита делегации МИД Узбекистана в Саудовскую Аравию

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 марта. /УЗИНФОРМ/. 19-20 марта делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с первым заместителем министра иностранных дел Бахромжоном Аълоевым пребывала с визитом в Королевстве Саудовская Аравия.

В рамках пребывания в Эр-Рияде делегация приняла участие в 5-м раунде узбекско-саудовских межмидовских политических консультаций, провела встречи с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрагимом Таха, главой Центра поддержки и гуманитарной помощи Короля Салмана Абдуллой ар-Рабиъа, заместителем генерального секретаря Совета сотрудничества стран арабских государств Залива Абдулазизом аль-Увайшиком.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта и связи, социальной защиты и здравоохранения.

УЗИНФОРМ