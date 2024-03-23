



Погода в Узбекистане на 24 марта



ТАШКЕНТ, 23 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 24 марта, погода по прогнозам синоптиков: 23-27 марта по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 20-22° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, в первой половине дня местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14° тепла, днем 23-28° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 18-23° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 18-23° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 23-28° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи