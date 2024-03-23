



Выражены соболезнования народу России



ТАШКЕНТ, 23 марта. /УЗИНФОРМ/. 22 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В послании содержались соболезнования по случаю гибели множества людей в результате теракта к концертном зале «Крокус сити холл» в Подмосковье, переданы слова поддержки близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. С решительным осуждением террористического акта выступило и внешнеполитическое ведомство Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи