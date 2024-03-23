Выражены соболезнования народу России

Выражены соболезнования народу России23.03.2024 05:47
ТАШКЕНТ, 23 марта. /УЗИНФОРМ/. 22 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
В послании содержались соболезнования по случаю гибели множества людей в результате теракта к концертном зале «Крокус сити холл» в Подмосковье, переданы слова поддержки близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
С решительным осуждением террористического акта выступило и внешнеполитическое ведомство Узбекистана.
УЗИНФОРМ