Посольство Узбекистана в Москве обратилось к гражданам

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 марта. /УЗИНФОРМ/. Посольство Узбекистана в Российской Федерации проводит выездные мероприятия в медучреждения Москвы и Московской области с целью уточнения возможного наличия граждан Республики среди пострадавших в ходе террористического акта в ТЦ "Крокус сити холл".

Как сообщили в посольстве, в настоящее время информации о пострадавших или погибших гражданах Узбекистана нет.

В посольстве сообщили о постоянном тесном контакте с соответствующими правоохранительными органами и медицинскими учреждениями РФ и обратились к гражданам Узбекистана, пребывающим на российской территории, с призывом соблюдать меры безопасности.

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