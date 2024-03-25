



Погода в Узбекистане на 27 марта



ТАШКЕНТ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 марта, погода по прогнозам синоптиков: 26-30 марта местами усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 22-25 м/с. 26-27 марта по горным районам республики лавиноопасно. 26-31 марта по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Днем без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью 13-15° тепла, днем 21-23° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 4-9°тепла, днем 17-22° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°тепла, днем 20-25° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 10-15°тепла, днем 20-25° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 20-25° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 23-28° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 20-25°тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки, местами сильные. Лавиноопасно. Возможны селе-паводковые явления. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи