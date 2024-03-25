Погода в Узбекистане на 27 марта

Погода в Узбекистане на 27 марта25.03.2024 11:33
ТАШКЕНТ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 марта, погода по прогнозам синоптиков:
26-30 марта местами усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 22-25 м/с.
26-27 марта по горным районам республики лавиноопасно.
26-31 марта по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Днем без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью 13-15° тепла, днем 21-23° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 4-9°тепла, днем 17-22° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°тепла, днем 20-25° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 10-15°тепла, днем 20-25° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 20-25° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 23-28° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 20-25°тепла.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, временами осадки, местами сильные. Лавиноопасно. Возможны селе-паводковые явления. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла.
УЗИНФОРМ