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Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

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Эксперт: заявленная КНР цифра роста экономики на 5% по результатам 2024 года вполне реалистична
25.03.2024 08:47

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. Директор «Международного института стратегических исследований “Вектор”» Андрей Хриенко дал интервью журналу «Китай» по результатам прошедших в КНР «двух сессий» (ежегодных сессий Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК), где были подведены экономические итоги 2023 года и обозначены перспективы и приоритеты Китая на ближайший период.

«Китай»: В ушедшем году вклад КНР в рост мировой экономики составил одну треть. Страна по-прежнему остается главным его драйвером. Доклад о работе правительства, сделанный в период «двух сессий», прогнозирует, что в этом году экономика Китая вырастет на 5%. Что вы думаете об этой цели? Считаете ли вы ее достижимой и почему?

Андрей Хриенко: Действительно, заявленная цель представляется довольно амбициозной, и ее реализация требует от государства максимальных усилий. Однако на сегодня, помимо глобальных факторов риска, негативно влияющих на экономические процессы, таких как серьезный спад производства в Европе, торговые и информационные «войны» и многое другое, безусловно, присутствуют и те факторы – как локальные, так и глобальные, – которые способны серьезно содействовать развитию экономики Китая.

В первую очередь, следует отметить комплексный и системный подход в государственном управлении, базирующийся на глубокой проработке каждого аспекта, каждого сегмента избранной экономической модели. Также важно подчеркнуть высокую эффективность реализации принятых управленческих решений на местах. Базисом всего этого, безусловно, является глобальная общественная концепция развития Китая – экономика не оторвана от социальных процессов и вплетена в целый комплекс взаимосвязанных, в том числе внешнеполитических, решений. С одной стороны, открытая и понятная мировым элитам и экспертам позиция руководства КНР по широкому кругу острых и актуальных вопросов, с другой – четкая реализация принятых резолюций с максимальной степенью рациональности и эффективности. Безусловно, все это позитивно влияет на оценку надежности и перспективности экономики Китая со стороны международного сообщества. Ожидания со стороны наиболее влительных мировых акторов также играют в данном случае очень важную роль. Доверие экономике Китая и высокая оценка ее потенциала со стороны крупнейших мировых финансовых центров и инвестбанков также во многом отражают успех и эффективность реализации масштабных проектов Китая последнего времени.

Однако, что еще более важно, нарастающая вовлеченность многих партнеров в совместные экономические инициативы с Китаем также обусловлена четким пониманием и формулировкой стратегических государственных задач. Так, ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Китай должен развиваться и одновременно содействовать развитию других стран, а также подчеркивал намерение твердо проводить политику открытости национальной экономики по отношению к зарубежным государствам. Это, безусловно, соотносится с глобальной концепцией «сообщества единой судьбы человечества». А практическую реализацию данного подхода можно наблюдать в процессе совместного строительства «Пояса и пути», в который вовлечено огромное количество заинтересованных партнеров. Таким образом, я убежден, что за постановкой государственных задач стоит серьезный, взвешенный и ответственный подход руководства КНР, и заявленная цифра роста экономики на 5% по результатам 2024 года вполне реалистична.

«Китай»: Какое значение имеет экономический рост Китая для России и мира?

Андрей Хриенко: Ни для кого не секрет, что в настоящее время крупнейшие страны мира находятся в процессе жесткой международной конкуренции. Результат – серьезная рецессия в европейских государствах, сопровождаемая сопутствующими негативными последствиями, в том числе для экономики Китая. И в данной связи, безусловно, рост, а скорее даже стабильность последней является важнейшим показателем способности государства не только эффективно противостоять как системным, так и несистемным вызовам и угрозам, но и выступает показателем эффективности выбранной им общей концептуальной модели развития.

Это не только экономика в чистом виде. Это, прежде всего, безопасность в широком понимании этого слова. Так, очевидны серьезные шаги Китая по укреплению технологической, энергетической, продовольственной стабильности и многое другое.

Также это и сфера международных политических отношений, и социокультурный межцивилизационный диалог, и даже простая способность быть услышанными партнерами.

Таким образом, фактор эффективного экономического развития, безусловно, станет отражением той роли Китая в системе международных отношений, в том числе в контексте мировой системы безопасности и потенциала политического влияния на глобальные процессы современной действительности.

«Китай»: В прошлом году товарооборот между КНР и Россией превысил 200 миллиардов долларов США. Какое влияние экономическое развитие Китая оказывает на двустороннее торгово-экономическое сотрудничество?

Андрей Хриенко: Несмотря на довольно динамичный рост наших отношений в этой сфере, дополнительный импульс которым придала совместная позиция лидеров двух стран по результатам переговоров в Москве, считаю, что здесь есть и будет оставаться еще очень серьезный потенциал. Я предполагаю, что объём товарооборота РФ – КНР в 2024 году способен достичь вырасти на 30 - 50 миллиардов долларов США. Причем темпы роста масштабов импорта из Китая будут, безусловно, увеличиваться.

Более того, уверен, что реализация данного потенциала будет значительно усилена в увязке с государствами постсоветского пространства. В данном контексте именно вектор российско-китайских двухсторонних отношений, в том числе и в сфере экономики, и комплексная реализация крупномасштабных совместных проектов станет важнейшим фактором развития для многих стран региона, обозначивших направление внешнеэкономической политики и выразивших желание принять участие в общих, в том числе транснациональных, инициативах. Речь, в первую очередь, идет о государствах СНГ и развитии комплексного взаимодействия по линии ЕАЭС.

Таким образом, позитивное стабильное экономическое развитие Китая и его взаимодействие с Россией в сфере реализации совместных проектов во многом предопределят и могут стать залогом прогресса целых глобальных регионов.

УЗИНФОРМ

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