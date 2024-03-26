Ташкент посетила делегация Южной Кореи

ТАШКЕНТ, 26 марта. /УЗИНФОРМ/. 25 марта прибывшая с рабочим визитом в Узбекистан делегация Южной Кореи во главе с заместителем министра иностранных дел Чонг Бёнг Воном посетила Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, а также приняла участие в очередном, 16-м раунде узбекско-южнокорейских межмидовских политических консультаций в МИД Узбекистана.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, металлургии, производства электротехнической продукции и инфраструктурного развития, транспорта и логистики, ИКТ и возобновляемой энергетики.

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