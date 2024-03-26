



Глава МИД Узбекистана провел встречи с послами ЦА региона



ТАШКЕНТ, 26 марта. /УЗИНФОРМ/. 25 марта руководитель ведомства иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов провел двусторонние встречи с Чрезвычайными и Полномочными Послами Казахстана Бейбутом Атамкуловым, Туркменистана Шадурды Мередовым и Таджикистана Абдуджаббором Рахмонзода. Повестка дня проведенных переговоров включала обсуждение ключевых вопросов дальнейшего развития диалога между странами, графика предстоящих совместных мероприятий и контактов, возможностей реализации новых совместных проектов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи