



МИД Узбекистана посетили зарубежные послы



ТАШКЕНТ, 26 марта. /УЗИНФОРМ/. 25 марта глава ведомства иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с Чрезвычайными и Полномочными Послами стран «Большой семерки» – Великобритании Тимоти Смартом, Германии Тило Клиннером, Италии Агостино Пинна, Канады Аланом Хэмсоном, США Джонатаном Хеником, Франции Орелией Бушез, Японии Такаши Хатори и Европейского Союза Шарлоттой Адриан. Встреча была организована с целью обсуждения вопросов дальнейшего углубления многостороннего сотрудничества в сферах торговли и экономики, транспорта и логистики, инвестиций, производства. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи