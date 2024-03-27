



В Ташкент прибыла делегация США



ТАШКЕНТ, 27 марта. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан прибыла с визитом делегация США во главе с сенатором Стивеном Дэйнсом и председателем Комитета Палаты представителей, конгрессменом Майком Роджерсом. 26 марта делегация Палаты представителей США посетила МИД Узбекистана, где провела встречу с министром Бахтиером Саидовым, чтобы обсудить вопросы развития сотрудничества двух стран по линии парламента, бизнеса, науки и образования и других. Программой визита делегации запланированы встречи с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и другими официальными лицами. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи