Глава Узбекистана принял американскую делегацию

ТАШКЕНТ, 28 марта. /УЗИНФОРМ/. 27 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающей с визитом в стране делегацией Соединенных Штатов Америки во главе с сенатором Стивеном Дэйнсом и председателем Комитета Палаты представителей, конгрессменом Майком Роджерсом.

В ходе аудиенции глава государства и его гости рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества Узбекистана и США, как на двусторонней основе, так и во взаимодействии с другими странами Центральной Азии, в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеа и инвестиций, сельского хозяйства, цифровых технологий, горной промышленности, «зеленой» энергетики, фармацевтики, пищевой отрасли и других.

В тот же день сенатор Дэйнс, являющийся членом комитетов Сената США по энергетике и природным ресурсам, финансам, банковскому делу, жилищному строительству и городским делам, посетил Министерство промышленности и торговли Узбекистана, где провел встречу с министром Лазизом Кудратовым, а также встретился с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым.

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