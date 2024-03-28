В Ташкент прибыл новый посол Бельгии

ТАШКЕНТ, 28 марта. /УЗИНФОРМ/. 27 марта прибывший в Ташкент для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгия Анри Вантигем посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

В ходе визита посол вручил министру иностранных дел Бахтиеру Саидову копии своих верительных грамот, а также состоялось обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития диалога двух стран по ключевым направлениям.

С конца 2020 года послом Бельгии в Узбекистане (с резиденцией в Москве) являлся Марк Михильсен. Анри Вантигем также работает послом Бельгии в Казахстане.

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