



Глава Узбекистана провел встречу с делегацией КНР



ТАШКЕНТ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. 28 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с визитом в Ташкент делегацией Китайской Народной Республики во главе с председателем Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Эркином Туниязом. В ходе аудиенции были обсуждены вопросы развития сотрудничества регионов Узбекистана с СУАР в сферах экономики и торговли, «зеленой» энергетики и электротехнической отрасли, строительного сектора и производства стройматериалов, металлургии, инфраструктуры, инновационных технологий, сельского и водного хозяйства, транспорта и логистики, банков и финансов, образования, традиционной медицины, туризма, культуры и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи