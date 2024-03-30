Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Франции

Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Франции30.03.2024 07:47
ТАШКЕНТ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. 28 марта Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики Орелия Бушез посетила ведомство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, где провела встречу с министром Лазизом Кудратовым.
В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы текущего инвестиционного, торгово-экономического и финансового сотрудничества, включая ход реализации раннее согласованных проектов в сфере энергетики, сельского хозяйства, водоснабжения, транспорта, туризма, горнодобывающем секторе и других отраслях.
Также были рассмотрены организационные меры по проведению крупных совместных мероприятий в текущем году.
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