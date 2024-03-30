



Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Франции



ТАШКЕНТ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. 28 марта Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики Орелия Бушез посетила ведомство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, где провела встречу с министром Лазизом Кудратовым. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы текущего инвестиционного, торгово-экономического и финансового сотрудничества, включая ход реализации раннее согласованных проектов в сфере энергетики, сельского хозяйства, водоснабжения, транспорта, туризма, горнодобывающем секторе и других отраслях. Также были рассмотрены организационные меры по проведению крупных совместных мероприятий в текущем году. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи