



Узбекистан посетила делегация Турции



ТАШКЕНТ, 31 марта. /УЗИНФОРМ/. 29 марта в ведомстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана была проведена встреча с членом Совета экономической политики администрации Президента Турции Хаканом Юрдакулом. В ходе переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы наращивания двустороннего инвестиционного, торгово-экономического сотрудничества и промышленной кооперации, возможности реализации совместных проектов в сферах текстиля, фармацевтики и здравоохранения на основе государственно-частного партнерства. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи