В Самарканде открылся форум APTFF

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Самарканде начал работу 11-й Азиатско-Тихоокеанский форум по упрощению процедур торговли (APTFF).

Для участия в работе форума в самарканд приыбли более 250 иностранных гостей из более чем 30 стран мира, включая представителей более 10 международных организаций.

Повестка дня мероприятия включает обсуждение вопросов развития международного сотрудничества в сферах торговли, транспорта и логистики, цифровизации, а также упрощения торговых процедур за счет электронного обмена данными и разработки новых механизмов ведения бизнеса.

В частности, будут рассмотрены меры по созданию современных торгово-логистических центров, упрощенных таможенных коридоров и специальных экономических зон в приграничных районах.

На полях форума, который продлится до 5 апреля, будет проведен ряд встреч, на которых будут рассмотрены текущее состояние и планы по наращиванию объёмов сотрудничества Узбекистана как со странами-партнерами, так и международными организациями.

Также запланировано проведение групповых дискуссий и сессий, посвященных аспектам упрощения процедур торговли и цифровизации, включая трансграничную безбумажную торговлю и транспорт, а также экологизацию торгового процесса.

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