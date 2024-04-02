



Погода в Узбекистане на 3 апреля



ТАШКЕНТ, 2 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 3 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 2 апреля по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 15-17°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° илиқ, днем 15-20°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 16-21°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 15-20°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 15-20°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 18-23°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° илиқ, днем 15-20°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами возможны осадки (дождь, снег). Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи