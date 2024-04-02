Погода в Узбекистане на 3 апреля

Погода в Узбекистане на 3 апреля02.04.2024 11:33
ТАШКЕНТ, 2 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 3 апреля, погода по прогнозам синоптиков:
2 апреля по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 15-17°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° илиқ, днем 15-20°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 16-21°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 15-20°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 15-20°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 18-23°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° илиқ, днем 15-20°.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, местами возможны осадки (дождь, снег). Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.
УЗИНФОРМ