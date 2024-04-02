



Ташкент посетила правительственная делегация КНР



ТАШКЕНТ, 2 апреля. /УЗИНФОРМ/. 1 апреля прибывшая с визитом в Ташкент делегация Китайской Народной Республики во главе с членом Государственного совета, министром общественной безопасности Ван Сяохуном была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Целью визита делегации является проведение встреч и переговоров по вопросам реализации межгосударственных договоренностей, достигнутых в ходе январского визита главы Узбекистана в КНР. В ходе аудиенции глава государства и его гости обсудили вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, внедрения современных информационных технологий и инновационных методов работы, борьбы с киберпреступностью, подготовки квалифицированных специалистов и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи