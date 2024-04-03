МИД Узбекистана посетил посол Кыргызстана

МИД Узбекистана посетил посол Кыргызстана03.04.2024 07:39
ТАШКЕНТ, 3 апреля. /УЗИНФОРМ/. 2 апреля руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики Мусой Джаманбаевым.
В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по ключевым направлениям, обсудили график и повестку предстоящих совместных мероприятий и контактов на текущий год.
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