



МИД Узбекистана посетил посол Кыргызстана



ТАШКЕНТ, 3 апреля. /УЗИНФОРМ/. 2 апреля руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики Мусой Джаманбаевым. В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по ключевым направлениям, обсудили график и повестку предстоящих совместных мероприятий и контактов на текущий год. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи