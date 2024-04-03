



Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Великобритании



ТАШКЕНТ, 3 апреля. /УЗИНФОРМ/. 2 апреля глава ведомства иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тимоти Смартом. Встреча была организована с целью обсуждения ключевых вопросов развития узбекско-британского сотрудничества по всему спектру приоритетных направлений, как на двусторонней основе, так и во взаимодействии с другими странами Центральной Азии. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи