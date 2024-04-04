



Обсуждены вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и РФ



ТАШКЕНТ, 4 апреля. /УЗИНФОРМ/. 3 апреля руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим с визитом в Ташкент специальным представителем Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким. В ходе переговоров было проведено обсуждение актуальных вопросов развития узбекско-российского сотрудничества, прежде всего в культурно-гуманитарной сфере. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи