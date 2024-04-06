



Погода в Узбекистане на 7 апреля



ТАШКЕНТ, 6 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 7 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 6-7 апреля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. 7-8 апреля по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 21-23°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 20-25°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 23-28°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 20-25°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 20-25°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 25-30°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 20-25°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14° тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи