



Подведены итоги визита главы Казахстана в Узбекистан



ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 апреля. /УЗИНФОРМ/. 5 апреля Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев завершил визит в Узбекистан. В рамках пребывания в Хорезмской области главы двух государств посетили ковровый комбинат «Хива гиламлари», исторические памятники в комплексе Ичан-кала и дворец Нуруллабая в древнем городе Хиве, осмотрели выставку узбекской продукции, а также провели переговоры на высшем уровне, в ходе которой обсудили ключевые вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гумантарной областях, сферах машиностроения, энергетики, транспорта и логистики, добывающей, текстильной и пищевой промышленности, спорта и других, рассмотрели график предстоящих совместных мероприятий в двустороннем и многостороннем форматах. По завершении программы визита глава Казахстана отбыл из страны. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи