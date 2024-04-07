



Президент Узбекистана провел разговор с главой верхней палаты парламента РФ



ТАШКЕНТ, 7 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко. В ходе переговоров глава Узбекистана поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения, пожелал ей доброго здоровья, благополучия и больших успехов, а также были обсуждены актуальные вопросы углубления узбекско-российского сотрудничества, прежде всего по линии парламента. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи