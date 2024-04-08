Глава Узбекистана дал старт строительству новых объектов в Джизакской области

ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. 8 апреля пребывающий с рабочим визитом в Джизакской области Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел торжественную церемонию старта строительства новых объектов в сферах промышленности и энергетики.

Первый проект - это строительство промышленного комплекса, специализирующегося на металлургии, в Галляаральском районе. Там будут реализованы 7 проектов на сумму 500 миллионов долларов. В частности, планируется организация производства арматуры, стальных шаров, труб, автомобильных кузовов и специальной техники. У зоны будет свой таможенный склад. Всего будет создано 5 тысяч рабочих мест.

Второй проект – строительство солнечной электростанции мощностью 500 мегаватт и стоимостью 350 миллионов долларов в Фаришском районе, она будет производить 1,1 миллиарда киловатт-часов "зеленой" энергии в год, что улучшит энергоснабжение 450 тысяч домохозяйств. Первые 200 мегаватт будут подключены к сети в конце этого года.

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