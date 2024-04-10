Глава государства поздравил узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 10 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования священного для всех мусульман Рамазан хайит.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые соотечественники!



Искренне поздравляю вас, всех мусульман страны, народ Узбекистана, который с чистым сердцем и верой в душе провел священный месяц Рамазан, совершая все обряды и молитвы, как предписано нашей священной религией, и сегодня с большой радостью и волнением встречает Рамазан хайит. Выражаю всем вам глубокое уважение и самые добрые пожелания.



Мы благодарим Аллаха за эти счастливые мгновения.



Пусть Всевышний примет наши молитвы и добрые намерения, идущие от самого сердца!



Пусть продолжаются наши благородные дела во имя высшей ценности – во имя человека!



Дорогие соотечественники!



Как известно, ислам – религия мира, добра и гуманизма. Это подтверждается сказанным в наших священных книгах: «Истинному мусульманину присуще стремление жить в мире, дружбе и согласии».



В нынешнем году в дни священного Рамазана такие ценности еще ярче проявились в нашей жизни. Все мы вновь глубоко ощутили созвучие реализуемых в стране масштабных реформ истинной сути и благородным идеям нашей религии.



Созданы все условия, чтобы в этот месяц чистых помыслов и надежд мусульмане могли свободно совершать религиозные обряды. Усилены внимание и забота о больных, лицах с инвалидностью и пожилых людях, малообеспеченных семьях. Так, нуждающимся в поддержке была оказана материальная помощь более чем на 20 миллиардов сумов, махалли и благотворительные организации во всех регионах провели в дни поста вечерние угощения – ифтары и благотворительные акции.



Еще одним воплощением благородных традиций священного месяца стали состоявшиеся вечером 25 марта в Намангане церемонии ифтара с участием представителей общественности трех областей Ферганской долины, это благое начинание охватило махалли всей нашей страны, словно за одним дастарханом собрался весь многонациональный народ Узбекистана.



Следует особо отметить, что в дни священного Рамазана группа наших улемов побывала в зарубежных странах, передала нашим соотечественникам искренние приветствия и добрые пожелания народа, провела просветительские беседы.



Уважаемые друзья!



В Новом Узбекистане создаются необходимые условия для обеспечения свободы совести и вероисповедания представителей всех наций и конфессий страны, развития их языка, культуры и традиций. Строятся новые мечети, благоустраиваются места поклонения великим мыслителям и богословам, возрождаются национальные и религиозные ценности. Открываются широкие возможности для совершения священного Хаджа и Умры.



В этом году в связи с Рамазан хайитом в нашей стране три дня объявлены выходными. Это, несомненно, будет служить еще более содержательному проведению праздника, утверждению в обществе атмосферы доброты и милосердия.



Безусловно, такая работа будет продолжена. Думаю, мы все хорошо понимаем, что для этого в нынешней чрезвычайно сложной и напряженной обстановке в мире необходимо как зеницу ока беречь царящие на нашей земле мир и спокойствие, еще крепче сплотиться и вывести на новый уровень наши реформы по обеспечению интересов народа.



Мы высоко ценим пример сотрудничества, который показывают ветераны, представители религиозно-просветительской сферы, многонациональных обществ дружбы и их активное участие в общенациональном проекте «Яшил макон».



Мы не вправе забывать, что воспитание наших детей в духе национальных ценностей гармонично развитыми личностями, которые глубоко овладевают современными знаниями и профессиями, ценят и любят Родину, является нашим основным долгом. В частности, мы должны усилить воспитательную работу в образовательных учреждениях и махаллях на основе идеи «Гуманизм – наша цель, просвещение – наша сила».



Поддерживаем инициативу соотечественников, совершивших Хадж и Умру и пожелавших включиться в работу в этом направлении вместе с «семеркой» и активистами махалли.



В эти благословенные мгновения мы искренне поздравляем с праздником Рамазан хайит наших соотечественников за рубежом, всю мусульманскую умму стран дальнего и ближнего зарубежья.



Дорогие соотечественники!



В этот прекрасный день, когда наши сердца наполнены особой радостью, еще раз от всей души поздравляю вас со светлым праздником Рамазан хайит, желаю здоровья, счастья и благополучия вашим семьям.



Пусть сбудутся все наши добрые надежды!



Пусть процветает наша Родина!



С праздником Рамазан хайит!".

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