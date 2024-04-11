Погода в Узбекистане на 12 апреля

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023
Архив голосований
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|19.4% (13)
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|Положительно
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|4.5% (3)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|22.4% (15)
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|Нейтрально
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|23.9% (16)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|16.4% (11)
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|Отрицательно
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|13.4% (9)
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|Затрудняюсь с ответом
|голосов 67
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 12 апреля11.04.2024 11:33
ТАШКЕНТ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 12 апреля, погода по прогнозам синоптиков:
12-15 апреля по горным районам республики лавиноопасно.
12-14 апреля по республике местами пройдут дожди, в отдельных районах возможны сильные, в высокогорьях осадки (дождь, снег).
12-15 апреля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-14 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 19-21°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 18-23°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 20-25°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 17-22°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 17-22°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 20-25°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, к вечеру возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, местами дожди, в отдельных районах возможны сильные, в высокогорьях осадки (дождь, снег). Возможны селе-паводковые явления. Лавиноопасно. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17°.
УЗИНФОРМ