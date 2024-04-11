



Погода в Узбекистане на 12 апреля



ТАШКЕНТ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 12 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 12-15 апреля по горным районам республики лавиноопасно.

12-14 апреля по республике местами пройдут дожди, в отдельных районах возможны сильные, в высокогорьях осадки (дождь, снег).

12-15 апреля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-14 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 19-21°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 18-23°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 20-25°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 17-22°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 17-22°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 20-25°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, к вечеру возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дожди, в отдельных районах возможны сильные, в высокогорьях осадки (дождь, снег). Возможны селе-паводковые явления. Лавиноопасно. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17°.

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