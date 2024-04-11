В Москве отметили 300-летие классика туркменской поэзии Махтумкули Фраги

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. 10 апреля в Библиотеке иностранной литературы имени М.И.Рудомино в Москве была проведена международная научная конференция «Вклад туркменского поэта, философа и мыслителя Востока Махтумкули Фраги в мировую литературу», которая была организована посольством Туркменистана в Российской Федерации.

В конференции приняли участие приглашенные научные и общественные деятели, артисты, представители аккредитованного в Москве дипломатического корпуса, а также МИД и Министерства культуры России, исполнительного комитета СНГ.

Перед собравшимися выступили посол Туркменистана в РФ Эсен Айдогдыев, генеральный директор Библиотеки иностранной литературы Павел Кузьмин, заместитель генерального секретаря СНГ Денис Трефилов, посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья. В своих выступлениях они подчеркнули значение произведений классика туркменской поэзии в современном мире, его вклад в мировую литературу, зачитали произведения Махтумкули на различных языках мира.

Также прозвучали музыкальные сочинения, вдохновленные произведениями Махтумкули, в исполнении певицы Дарьи и композитора Мамеда Гусейновых.

Конференция была проведена в рамках большой серии мероприятий и событий международного уровня, приуроченных к 300-летнему юбилею туркменского классика, которые проходят в этом году в разных странах по всему миру.

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