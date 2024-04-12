Глава МИД Узбекистана отправился в Беларусь

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. Делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым отправилась в визитом в Беларусь.

Целью поездки является участие в предстоящем сегодня в Минске очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ.

В рамках пребывания в столице Беларуси глава МИД Узбекистана был принят Президентом РБ Александром Лукашенко и провел встречу с министром иностранных дел Республики Беларусь Сергеем Алейником. В ходе проведенных переговоров были обсуждены актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, ход реализации достигнутых ранее договоренностей.

По итогам переговоров руководители МИД Узбекистана и Беларуси подписали Программу консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2024-2025 годы.

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