В Минске прошло заседание СМИД СНГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 апреля. /УЗИНФОРМ/. 12 апреля руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов принял участие в прошедшем в Минске очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое было организовано с целью обсуждения актуальных вопросов международной повестки дня и взаимодействия в формате Содружества.

По итогам встречи был подписан ряд документов, направленных на укрепление связей во многих направлениях, включая политическое, образовательное, спортивное, наращивание кадрового потенциала и другие сферы.

Также главы МИД определили спортивные столицы СНГ на ближайшие два года. В частности, в 2025 году статус спортивной столицы Содружества получит город Гянджа (Азербайджан), в 2026 году спортивным центром СНГ станет город Алматы (Казахстан).

Также на полях СМИД СНГ в Минске была проведена 7-я встреча глав внешнеполитических ведомств России и пяти государств Центральной Азии, в ходе которой были обсуждены ключевые вопросы развития международного и регионального сотрудничества.

По завершении мероприятий глава МИД Узбекистана возвратился в Ташкент.

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