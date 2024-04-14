



Погода в Узбекистане на 15 апреля



ТАШКЕНТ, 14 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 15 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 14-15 апреля по горным районам республики лавиноопасно. 14 апреля по республике местами пройдут дожди, в отдельных районах возможны сильные, в высокогорьях осадки (дождь, снег). 14-15 апреля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь, возможна гроза. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 15-17°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 15-20°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, дождь, местами сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 15-20°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, дождь, местами сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 15-20°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, дождь, местами сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 15-20°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, к вечеру местами возможен дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дожди, в отдельных районах сильные, в высокогорьях осадки (дождь, снег). Возможны селе-паводковые явления. Лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.

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