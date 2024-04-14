Глава МИД Узбекистана провел встречу с генсеком ССАГЗ

ТАШКЕНТ, 14 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с Генеральным секретарем Совета сотрудничества стран арабских государств Залива (ССАГЗ) Джасемом Мохамедом аль-Будайви, прибывшим в страну для участия в предстоящей в Ташкенте 2-й встрече министров иностранных дел Стратегического диалога «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива».

В ходе переговоров стороны рассмотрели повестку для предстоящей министерской встречи, которая будет посвящена обсуждению широкого круга вопросов развития регионального сотрудничества в политическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном контексте и подготовки к предстоящему в следующем году в Самарканде саммиту Стратегического диалога.

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