Глава МИД Узбекистана провел встречи с зарубежными коллегами

ТАШКЕНТ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. 14-15 апреля глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречи с министрами иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым, Таджикистана Сирожиддином Мухриддином, Омана Бадром Альбусаиди, Кувейта Абдуллой Али Аль-Яхья, Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни, Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль-Саудом, а также министром энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухейлем Мохаммедом аль-Мазруи, прибывшими в страну для участия в предстоящей сегодня в Ташкенте 2-й встрече министров иностранных дел Стратегического диалога «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива».

Встречи были посвящены актуальным вопросам дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям и возможностям реализации новых совместных проектов.

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