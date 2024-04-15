



В МИД Узбекистана прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке



ТАШКЕНТ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана выпустило заявление, в котором выражается глубокая обеспокоенность новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке. В заявлении Узбекистан призывает все стороны проявить сдержанность и воздержаться от дальнейших военных действий, а также принять все возможные меры для скорейшего политического урегулирования конфликта, во избежание более серьезных последствий и широкой военной конфронтации. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи