Погода в Узбекистане на 17 апреля

Погода в Узбекистане на 17 апреля16.04.2024 11:33
ТАШКЕНТ, 16 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 17 апреля, погода по прогнозам синоптиков:
16-17 апреля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.
16-22 апреля по горным районам республики (свыше 2000 м) лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 21-23°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 25-30°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 24-29°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 20-25°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 20-25°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 23-28°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 18-23°.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, без осадков. Возможны селе-паводковые явления. Лавиноопасно (свыше 2000 м). Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.
УЗИНФОРМ