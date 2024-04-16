В Ташкенте проведена встреча глав МИД Центральной Азии и стран Залива

ТАШКЕНТ, 16 апреля. /УЗИНФОРМ/. 15 апреля в Ташкенте была проведена 2-я Встреча министров иностранных дел Стратегического диалога «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива», для участия в которой в Узбекистан прибыли делегации Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии.

В ходе форума был определен новый вектор межрегионального сотрудничества в политическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном контексте, сферах обеспечения безопасности, инвестиций, транспорта и логистики, охраны окружающей среды, "зеленой" энергетики, а также обсужден ход реализации 1-го Саммита глав государств ЦА и ССАГЗ, состоявшегося в 2023 году и вопросы организации и подготовки 2-го саммита, который пройдет в Самарканде в следующем году.

Следующая встреча глав МИД ЦА-ССАГЗ будет проведена в Кувейте в 2026 году.

На полях министерской встречи главы делегаций зарубежных стран были приняты Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

УЗИНФОРМ