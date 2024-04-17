



Погода в Узбекистане на 18 апреля



ТАШКЕНТ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 17 апреля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. 17-22 апреля по горным районам республики (свыше 2000 м) лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 24-26°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 25-30°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 24-29°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 22-27°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 22-27°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 23-28°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Возможны селе-паводковые явления. Лавиноопасно (свыше 2000 м). Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 13-18°.

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