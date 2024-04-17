Погода в Узбекистане на 18 апреля

Погода в Узбекистане на 18 апреля17.04.2024 11:33
ТАШКЕНТ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 апреля, погода по прогнозам синоптиков:
17 апреля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.
17-22 апреля по горным районам республики (свыше 2000 м) лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 24-26°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 25-30°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 24-29°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 22-27°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 22-27°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 23-28°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, без осадков. Возможны селе-паводковые явления. Лавиноопасно (свыше 2000 м). Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 13-18°.
УЗИНФОРМ