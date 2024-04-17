



Узбекистан и Туркменистан провели очередные консультации по линии МИД



ТАШКЕНТ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. 16 апреля пребывающий с визитом в Узбекистане во главе представительной делегации министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял участие в очередном раунде узбекско-туркменских межмидовских политических консультаций. Узбекскую сторону возглавил руководитель ведомства внешней политики Бахтиер Саидов. В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития стратегического сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, обсудили актуальные проблемы мировой и региональной политики, представляющие взаимный интерес. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи