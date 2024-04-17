Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и ОАЭ

ТАШКЕНТ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. 16 апреля пребывающий с визитом в Узбекистане во главе представительной делегации в рамках участия в прошедшей в Ташкенте 2-й встрече министров иностранных дел Стратегического диалога «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива» министр энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль Мухаммад аль-Мазруи посетил Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, где провел встречу с министром Лазиз Кудратовым.

В ходе переговоров стороны рассмотрели практические аспекты реализации текущих совместных проектов и основные направления дальнейшего развития инвестиционного сотрудничества в сферах энергетики, легкой и горнодобывающей промышленности, машиностроения, производства электротехнической продукции, сельского хозяйства, образования, транспорта и логистики, а также улучшения инфраструктуры в регионах.

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