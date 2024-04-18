В Душанбе проведен узбекско-таджикский бизнес-форум

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. 17 апреля в рамках предстоящего государственного визита в Таджикистан Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе был проведен узбекско-таджикский инвестиционный бизнес-форум, в котором приняла участие делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым.

В ходе форума представители официальных и деловых кругов обеих стран обсудили практические аспекты дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества и возможности реализации новых совместных проектов в сферах экономики и торговли, инвестиций, металлургии, добычи, освоения и переработки полезных ископаемых, развития ветряной и солнечной электроэнергетики, гидроэнергетики, машиностроения и производства электротехнической продукции, агропромышленного комплекса и легкой промышленности.

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