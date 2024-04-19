Глава Узбекистана отбыл в Душанбе

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. 18 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отправился с двухдневным государственным визитом в Республику Таджикистан.

Поездка предпринята по приглашению главы РТ Эмомали Рахмона с целью обсуждения на высшем уровне актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям.

По прибытии в столицу Таджикистана глава Узбекистана посетил площадь «Дусти» и возложил венок к памятнику Исмоилу Сомони, после чего отправился во «Дворец Нации», где состоялись переговоры в верхах, в ходе которых в узком и расширенном форматах были обсуждены ключевые аспекты развития диалога двух стран в сферах политики, экономики и торговли, промышленности, сельского хозяйства и АПК, водной энергетики, электротехники, металлургии, добывающей, текстильной, промышленности, фармацевтики, транспорта и транзита и других, расширения межрегиональных контактов, культурно-гуманитарного и туристического обмена, за счет регулярного проведения выставок, театральных гастролей, молодежных и образовательных форумов, реализации спортивных программ, расширения туристических услуг.

По итогам переговоров был подписан пакет двусторонних документов, в том числе

Договор о союзнических отношениях,

Соглашение о сотрудничестве в области промышленности;

Соглашение о сотрудничестве в сфере охраны промышленной собственности;

Соглашение о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации;

Соглашение о научном сотрудничестве между Академиями наук;

Протоколы о внесении изменений и дополнений в соглашения о пунктах пропуска через Государственную границу, международном автомобильном и авиационном сообщении;

Протокол о сотрудничестве в области ветеринарии и безопасности продовольственных товаров;

Протокол о сотрудничестве между ведомствами по развитию конкуренции и защите прав потребителей;

«дорожные карты» по сотрудничеству в сфере культуры и туризма, по дальнейшему развитию сотрудничества в области агропромышленного комплекса;

соглашения о сотрудничестве и «дорожные карты» на 2024-2026 годы между Андижанской, Наманганской, Сырдарьинской, Ферганской, Хорезмской областями и Согдийской областью, между Кашкадарьинской областью и Хатлонской областью, а также другие документы.

Также в этот день Президенты Узбекистана и Таджикистана присвоили высокие почетные звания деятелям культуры и искусства двух стран и приняли участие в концерте мастеров искусств двух стран.

Программой визита также предусмотрено посещение выставки товаров «Made in Uzbekistan», проведение ряда встреч и переговоров с представителями официальных и деловых кругов РТ.

В рамках государственного визита уже прошел ряд мероприятий, включая форум женщин, Дни кино Узбекистана, конференцию интеллигенции, ученых и историков, фестиваль национальных блюд и туристического потенциала. Ранее состоялись Форум ректоров в городе Ташкенте и бизнес-форум в городе Душанбе.

УЗИНФОРМ