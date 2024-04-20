



Погода в Узбекистане на 21 апреля



ТАШКЕНТ, 20 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 21 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 20-23 апреля по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления. 20-22 апреля по горным районам республики (свыше 2000 м) лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 25-27°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах возможен с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах возможен с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 26-31°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 24-29°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Возможны селе-паводковые явления. Лавиноопасно (свыше 2000 м). Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 12-17°.

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