Подведены итоги визита главы Узбекистана в Душанбе

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 апреля. /УЗИНФОРМ/. 19 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил двухдневный государственный визит в Республику Таджикистан, который был предпринят по приглашению лидера РТ с целью обсуждения вопросов дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям.

Программа второго дня визита включала встречи с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода и председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли этой страны Махмадтоиром Зокирзода.

Также в этот день главы двух государств посетили промышленную выставку «Made in Uzbekistan» в Душанбе и провели торжественную церемонию открытия нового здания посольства Узбекистана в таджикской столице. По завершении этих мероприятий глава Узбекистана возвратился в Ташкент.

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