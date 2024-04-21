В Узбекистан прибыла делегация РФ

ТАШКЕНТ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан прибыла с визитом делегация Российской Федерации во главе с заместителем председателя правительства РФ, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

Целью визита делегации является участие в предстоящей 22-24 апреля в Ташкенте выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия".

Сообщается, что в рамках деловой программы выставки будет проведено расширенное обсуждение новых аспектов и инструментов промышленной кооперации на международном, федеральном и региональном уровнях.

Российская делегация примет участие в главной пленарной сессии «Международная промышленная кооперация в Центральной Азии: партнерство с индустриальными и технологическими лидерами». Ее участники обсудят развитие торгово-экономических отношений, флагманские проекты и перспективы взаимодействия.

Программой также предусмотрены тематические дискуссии по следующим ключевым направлениям:

«Зеленый» транспорт

Цифровые решения в области интегрированного управления промышленными предприятиями

Сотрудничество в рамках ЕАЭС и партнерство регионов

«Чистая» энергетика и инновации в ТЭК

Гармонизация стандартов

Развитие транспортной инфраструктуры

Промышленная логистика

Создание международной инвестэкосистемы промышленных технопарков

В сессиях примут участие эксперты и представители бизнес-сообществ стран Центральной Азии, России, Турции, Саудовской Аравии и других.

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