В Узбекистан прибыла делегация РФ

В Узбекистан прибыла делегация РФ21.04.2024 11:54
ТАШКЕНТ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан прибыла с визитом делегация Российской Федерации во главе с заместителем председателя правительства РФ, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.
Целью визита делегации является участие в предстоящей 22-24 апреля в Ташкенте выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия".
Сообщается, что в рамках деловой программы выставки будет проведено расширенное обсуждение новых аспектов и инструментов промышленной кооперации на международном, федеральном и региональном уровнях.
Российская делегация примет участие в главной пленарной сессии «Международная промышленная кооперация в Центральной Азии: партнерство с индустриальными и технологическими лидерами». Ее участники обсудят развитие торгово-экономических отношений, флагманские проекты и перспективы взаимодействия.
Программой также предусмотрены тематические дискуссии по следующим ключевым направлениям:
- «Зеленый» транспорт
- Цифровые решения в области интегрированного управления промышленными предприятиями
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС и партнерство регионов
- «Чистая» энергетика и инновации в ТЭК
- Гармонизация стандартов
- Развитие транспортной инфраструктуры
- Промышленная логистика
- Создание международной инвестэкосистемы промышленных технопарков
В сессиях примут участие эксперты и представители бизнес-сообществ стран Центральной Азии, России, Турции, Саудовской Аравии и других.
УЗИНФОРМ