В Ташкенте открылась международная выставка

ТАШКЕНТ, 22 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте начала трехдневную работу выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия", целью проведения которой является предоставление эффективной платформы для развития и укрепления прямых деловых связей между регионами и представителями бизнеса различных стран.

В ходе форума будут обсуждены вопросы развития межрегионального сотрудничества и реализации новых совместных проектов в сферах металлургии, энергетики, сельском хозяйстве, нефтехимической, фармацевтической и других отраслях.

Программа мероприятия также включает в себя пленарные сессии и B2B-встречи.

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