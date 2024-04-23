В Ташкент прибыл новый посол Сьерра-Леоне

ТАШКЕНТ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. 22 апреля руководитель ведомства иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим в страну для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Сьерра-Леоне Мохамедом Йонгаво.

В ходе переговоров посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также были обсуждены приоритетные вопросы развития межгосударственного сотрудничества.

Мохамед Йонгаво также является послом Сьерра-Леоне в России с июля 2019 года.

Дипломатические отношения между Узбекистаном и Сьерра-Леоне были установлены 28 апреля минувшего года на основе коммюнике, которое было подписано в Нью-Йорке.

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